Björn Ulvaeus d’ABBA a lancé une toute nouvelle émission de radio sur Apple Music.

ABBA And Friends’ Björn, c’est le titre de l’émission, est disponible sur Apple Music Hits et son épisode inaugural mettra en vedette Nile Rodgers en tant qu’invité spécial. Avec cette émission de radio, Ulvaeus veut comprendre pourquoi tout le monde semble aimer ABBA et pourquoi ils ont si bien réussi.

« Je suis ravi d’apporter cette émission sur Apple Music Hits parce que je voulais depuis longtemps demander à des personnes émotionnellement intelligentes et intellectuelles qui connaissent ABBA pourquoi nos chansons ont duré si longtemps – presque 40 ans – parce que je ne les comprends pas par moi-même.

Parfois, quand je vois le nombre d’albums que nous avons vendus – qui serait d’environ 400 millions – je peux le comprendre intellectuellement, mais émotionnellement, je n’ai jamais été capable de le faire parce que je ne sais pas pourquoi tout cela est arrivé. Je sais juste que nous avons écrit nos chansons du mieux que nous pouvions, puis nous les avons enregistrées du mieux que nous pouvions, et c’est tout. Ce qui s’est passé ensuite était un phénomène que je n’ai jamais complètement compris. Mais peut-être que mes invités dans cette série m’aideront à comprendre. J’en ai déjà parlé avec plusieurs personnes bien sûr, mais personne n’a été en mesure de me donner une réponse vraiment convaincante. Dans cette série je vais essayer d’avoir enfin une réponse à quelques questions que je me pose depuis longtemps. »

Ulvaeus rejoint de nombreux autres hôtes Music de classe mondiale, notamment Elton John, The Weeknd et Shania Twain. La série limitée Ulvaeus sera distribuée en quatre parties, avec l’arrivée de plusieurs invités.