Apple a lancé un nouveau guide dédié à la sécurité personnelle des utilisateurs, qui contient des détails et des documents de support pour aider les utilisateurs « lorsque la sécurité personnelle est en danger ».

Guide de sécurité personnelle de l’utilisateur

Le lancement de ce guide en ligne intervient un an après le premier document détaillant le fonctionnement des AirTags et les fonctions anti-harcèlement activées par Apple. La société explique que l’objectif de ce nouveau « Guide de l’utilisateur sur la sécurité personnelle » est de proposer des stratégies et des solutions pour vous aider à prendre le contrôle si vous craignez que quelqu’un ait un accès non autorisé à votre appareil ou à votre compte :

« Apple vous permet de vous connecter avec les personnes les plus proches de vous, vous aidant à rester au courant de ce que vous partagez et avec qui. Si vous avez donné à quelqu’un l’accès à vos informations personnelles et que vous ne le souhaitez plus, ou si vous craignez qu’une personne ayant accédé à votre appareil ou à votre compte n’ait apporté des modifications sans votre permission, ce guide propose des stratégies et des solutions pour vous aider les contrôler. »

Le nouveau Personal Security Hub est divisé en plusieurs sections, allant des moyens d’agir en cas de menace de sécurité aux moyens de protéger vos informations avec des mots de passe forts et des stratégies spéciales.

Il y a donc des idées pour :

Gérer les paramètres de partage

Bloquer les tentatives de connexion inconnues

Documentez les activités suspectes avec une capture d’écran ou une vidéo

Arrêtez de partager votre position

Évitez d’être suivi par des AirTags ou d’autres éléments « Find my »

Stockez vos données en toute sécurité sur iCloud

Contrôlez qui peut accéder à votre emplacement

Supprimez le contenu suspect de vos appareils

Gérer les paramètres « Partage familial »

Évitez les demandes frauduleuses de partage d’informations

Contrôlez en toute sécurité vos accessoires pour la maison

Effacer tout le contenu et les paramètres d’un appareil

Restaurer les données que vous avez sauvegardées

Parmi les guides les plus importants inclus dans ce hub se trouve celui sur la façon de rester en sécurité avec l’AirTag, étant donné que récemment les cas de harcèlement ont augmenté, en particulier aux États-Unis. Apple explique :

« L’AirTag et Find my network sont tous deux conçus pour protéger la confidentialité. Les accessoires AirTag et Find my ont des identifiants Bluetooth uniques qui changent fréquemment. Pour décourager le suivi indésirable, Find my vous alerte si un AirTag inconnu ou un autre accessoire est vu se déplacer avec vous au fil du temps, en vous envoyant le message « Objet détecté à proximité ». (Cette fonctionnalité est disponible sur iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 14.5 ou iPadOS 14.5 ou version ultérieure.)

Si vous voyez ce message sur votre appareil, cela signifie qu’un AirTag ou un autre accessoire Localiser qui a été séparé de la personne qui l’a enregistré en déplacement avec vous et que le propriétaire peut voir son emplacement. Il est possible que l’AirTag soit lié à un article que vous empruntez. »

Apple inclut également un certain nombre de guides pour aider les utilisateurs à mieux contrôler les options de partage de position.

Le hub publié par Apple est très intéressant, car il conserve tout ce dont vous avez besoin pour protéger les appareils et les comptes personnels en un seul endroit. La fonction de recherche est utile pour trouver facilement les informations souhaitées.

Le guide est disponible à partir de ce lien.