Des États-Unis et d’Allemagne viennent deux histoires qui ont les AirTags d’Apple comme protagonistes.

Un chercheur allemand a envoyé un de ses Apple AirTags à une mystérieuse « autorité fédérale » en Allemagne pour tenter de découvrir ses véritables bureaux et prouver qu’il fait bien partie d’une agence de renseignement. L’activiste Lilith Wittmann affirme avoir découvert que le service fédéral allemand des télécommunications, peu connu, fait en réalité partie des services secrets.

Pour prouver son point de vue, Wittmann a partagé des transcriptions d’appels téléphoniques avec un fonctionnaire dont le numéro de téléphone portable a alors cessé de fonctionner, des recherches en ligne et une enquête menée à l’aide d’un AirTag. Wittmann dit également que tous ceux à qui il a parlé ont nié faire partie de cette agence de renseignement.

La pièce manquante était de trouver l’adresse de ce Bundesservice Telekommunikation, et c’est là que l’AirTag entre en jeu. L’homme a envoyé un colis contenant un AirTag au Service fédéral des télécommunications basé à Berlin. Suite aux mouvements, le colis a ensuite été trié à Cologne pour aboutir à l’Office de protection de la Constitution qui fait partie des renseignements allemands. Mystère résolu, ou presque.

Aux États-Unis, en revanche, un AirTag était utile pour découvrir un vol. L’histoire parle d’un camion qui vient d’être acheté par un homme du Texas, qui reçoit immédiatement une notification sur son iPhone à propos d’un AirTag à proximité qui le suit. L’homme a signalé l’incident à la police et de là, on a découvert que ce camion avait été volé quelques semaines plus tôt et que les voleurs avaient utilisé l’AirTag pour suivre le véhicule et le voler à nouveau au moment idéal.