Trois mois après leur lancement, les MacBook Pro 14 et 16 pouces continuent de connaître une forte demande et une offre apparemment faible, à tel point que les dates de livraison sont repoussées de plusieurs semaines sur la plupart des marchés clés d’Apple.

Aux États-Unis, le MacBook Pro 14 pouces de base avec puce M1 Pro est livré dans trois à quatre semaines, tandis que pour la configuration haut de gamme avec processeurs ‌M1 Pro‌ ou M1 Max, attendez au moins début mars. Quant au modèle 16 pouces, l’attente oscille entre cinq et six semaines pour le modèle de base et remonte début mars pour les versions haut de gamme. Des résultats similaires sont observés sur la plupart des marchés clés d’Apple dans le monde.

Les raisons sont liées à une demande toujours élevée des utilisateurs, mais aussi au manque de puces dû à la crise mondiale du secteur qui a déjà coûté à Apple environ 6 milliards de dollars au dernier trimestre. Certaines restrictions liées à la pandémie contribuent également à ralentir les livraisons de MacBook Pro, la situation devant s’améliorer au printemps.