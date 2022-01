Dagmara Dominczyk a rejoint le casting de la série « Hello Tomorrow! » pour AppleTV+. L’actrice jouera un personnage récurrent dans la série.

L’actrice rejoint plusieurs autres membres de la distribution dans « Hello Tomorrow! », dont Jackie Weaver, Hank Azaria, Haneefah Wood, Alison Pill, Nick Podany et Dewshane Williams. Elle jouera également aux côtés de Billy Crudup, qui joue le rôle principal, le talentueux vendeur « Jack ».

Plus connue pour avoir joué Karolina Novotney dans « Succession » pour HBO, Dagmara Dominczyk jouera le rôle de « Elle », une veuve de l’homme le plus riche de Vistaville. Personnage récurrent de la série, « Elle » est attirée par les affaires à haut profit sans se soucier de l’éthique, un partenaire potentiel ou un rival pour Jack et le reste de l’équipe de Brightside.

La série suit l’histoire de Jack, qui dirige un groupe de colporteurs lunaires en multipropriété. On dit que Jack a « une foi inébranlable en un avenir meilleur » et qu’il est capable d’inspirer ses collègues et de revitaliser ses clients désespérés.

Bien que la série « Hello Tomorrow! » a été commandé pour TV+, on ne sait pas exactement quand le tournage commencera ou quand il arrivera sur le service de streaming d’Apple.