Même si Apple TV+ a progressé en 2021, sa part de marché est encore très faible aux États-Unis.

Selon un récent rapport de JustWatch, la part de marché d’Apple TV+ aux États-Unis a progressé de 1% au cours du quatrième trimestre 2021. Malgré cette croissance, la part totale du service de streaming d’Apple est de 5%, à la traîne de Netflix, Amazon Prime Vidéo et Disney+.

Par exemple, HBO Max détient 12% de part de marché du streaming vidéo aux États-Unis, tandis que Hulu et Disney+ (tous deux détenus par Disney) détiennent chacun 13% de part de marché. Amazon Prime Video occupe la deuxième place avec 19%, tandis que Netflix se confirme à la première place avec 25% de part de marché, bien que le nombre d’abonnés ait diminué de 2% par rapport au trimestre précédent.

Tout au long de 2021, TV+ a progressé de 2% par rapport à l’année précédente, marquant un record pour la plateforme. Dans le même temps, Netflix et Amazon Prime Video perdent du terrain face à leurs concurrents, car de plus en plus de services de streaming sont lancés chaque année. Aux États-Unis, HBO Max a été la plateforme à la croissance la plus rapide en 2021, avec une augmentation de 5% de sa part de marché d’une année sur l’autre.

Apple investit massivement dans de nouveaux contenus vidéo, y compris des séries télévisées et des films, et 2022 pourrait marquer une nouvelle croissance pour la plate-forme.