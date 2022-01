Il existe un marché florissant pour les accessoires Apple contrefaits à Lacina America, tels que les étuis pour iPhone, les chargeurs et même les AirPods. La firme de Cupertino a donc décidé de prendre de nouvelles mesures pour tenter d’endiguer ce phénomène.

L’une des initiatives récemment entreprises implique la collaboration avec Mercado Libre, l’un des magasins en ligne les plus populaires d’Amérique latine. Les vendeurs proposant des produits via cette plateforme ont en effet reçu un e-mail pour être avertis que des sanctions plus sévères seront appliquées à ceux qui vendent des produits Apple contrefaits.

Ces sanctions seront activées lorsqu’Apple confirmera un rapport sur un produit contrefait, les deux sociétés travailleront donc ensemble pour tenter de freiner ce marché. Parmi les mesures envisagées, Mercado Libre retirera tous les produits Apple d’un vendeur si un seul d’entre eux est identifié comme contrefait. À l’avenir, il sera également interdit au vendeur de vendre d’autres produits Apple sur la plateforme. Pour cette raison, la société suggère aux vendeurs de revoir la liste des produits en vente et de retirer dès que possible tout produit Apple contrefait.

Dans tous les cas, Mercado Libre supprimera les listes de tous les produits Apple contrefaits à partir du 22 février. Entre autres choses, Apple elle-même a une page officielle sur la plate-forme, tout comme sur Amazon.