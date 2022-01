Les iPhone d’occasion valent encore et toujours bien plus que les smartphones Android, même en 2021.

Les dernières données SellCell confirment une tendance qui dure pratiquement depuis que ces calculs ont été faits. Un seul smartphone Android s’est classé parmi les cinq premiers en termes de valeur de reprise, certains modèles perdant plus de 80% de leur valeur en un an seulement.

L’iPhone 12 Pro Max est le smartphone qui a le mieux conservé sa valeur, à tel point qu’en moyenne les propriétaires sont en mesure de récupérer plus des deux tiers du prix payé plus d’un an plus tard. L’iPhone 12 Pro Max a donc conservé 68,3 % de sa valeur, avec des pourcentages similaires également pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro. L’iPhone 12 mini perd un peu plus tout en conservant 56,2% de sa valeur initiale.

Parmi les smartphones Android, seul le Pixel 5 est arrivé dans le top 5, perdant la moitié de sa valeur en un an. La pire dépréciation a été enregistrée avec les téléphones Motorola et LG.

Considérant que les utilisateurs d’iPhone sont ceux qui changent le plus de smartphone tous les 12 ou 24 mois, parmi les appareils les plus échangés en 2021 figurent l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro Max.