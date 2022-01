Apple a reporté l’arrivée de nouvelles règles pour les développeurs qui auraient dû entrer en vigueur le 31 janvier.

Au cours des premiers confinements de 2020, Apple a autorisé les applications qui offraient des services en temps réel à utiliser des méthodes de paiement autres que celles intégrées à l’application. Cette exception a été introduite pour aider les entreprises qui tentent de s’adapter à la pandémie et devait prendre fin le 31 janvier. La situation du COVID-19 étant toujours aussi grave, Apple a décidé de prolonger cette exception jusqu’en juin.

La deuxième règle qui sera repoussée au mois de juin concerne la suppression des comptes utilisateurs. Apple souhaite que les applications offrent aux utilisateurs un moyen rapide et facile de supprimer définitivement tous les comptes intégrés à l’application et toutes les données associées. La date limite pour cette implémentation était prévue pour fin janvier, mais maintenant Apple dit qu’elle donnera plus de temps aux développeurs car « nous reconnaissons la complexité de cette nouvelle fonctionnalité ».

Ce n’est pas la première fois qu’Apple annonce des changements importants pour les développeurs avec beaucoup d’échéances, puis décide de les reporter pour répondre à leurs demandes.