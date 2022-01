La marque Monopoly revient sur l’App Store dans une nouvelle et particulière revisitation dans une gestion clé. Monopoly Tycoon est maintenant officiellement disponible pour tous les appareils Apple.

Développé par Nvizzio Creations en collaboration avec Hasbro, Monopoly Tycoon est basé sur le jeu historique réunissant tous les éléments emblématiques du jeu de société traditionnel mais transposé et adapté à cette course effrénée pour devenir la personne la plus riche de la Terre. Le flatboard traditionnel est devenu une ville 3D florissante avec ses bâtiments distinctifs, sa circulation animée et ses citoyens captivants vaquant à leurs occupations ou profitant de la ville. Vous devrez faire grandir chaque ville pour la rendre encore plus belle, en veillant à ce que ses habitants soient les plus heureux du monde. Vous pouvez acheter des propriétés et les peupler d’une grande variété de bâtiments : des maisons, des hôtels et même des entreprises. Suivez les conseils de M. MONOPOLY, investissez judicieusement pour créer une ville vaste et rentable.

Le titre est disponible sur iPhone, iPad et iPod Touch. Cependant, pour l’installer, vous devrez vous assurer que vous utilisez iOS 13 ou une version ultérieure. Le titre est disponible gratuitement mais vous pouvez évidemment accélérer la progression avec les achats in-app habituels. Saurez-vous créer la ville de vos rêves ?

Monopoly Tycoon – GRATUIT