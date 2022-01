Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple ouvre la voie pour dévoiler « la plus large gamme de nouveaux produits matériels de son histoire » cet automne.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg explique qu’on lui a dit qu’Apple gardait certaines de ses annonces pour l’automne. Parmi les produits qui devraient être annoncés à l’automne prochain, en plus des nouveaux iPhone, on retrouve un MacBook Air entièrement repensé, un nouvel iPad Pro et plus encore :

« On me dit qu’Apple prépare la plus large gamme de nouveaux produits matériels de son histoire pour cet automne. Cela a du sens : les nouvelles annonces comprendront quatre nouveaux iPhone, un MacBook Pro bas de gamme, un iMac mis à jour, le nouveau Mac Pro, un MacBook Air remis à neuf, une mise à jour pour AirPods Pro, trois montres Apple, un nouvel iPad à petit budget et un nouveau Pad Pro. »

Gurman ajoute également qu’Apple organisera son premier événement de l’année en mars ou avril, avec un nouvel iPhone SE parmi les produits annoncés. Lors de cet événement, il ne faut cependant pas s’attendre à ce qu’Apple dévoile son nouvel iPad Pro.

« Compte tenu des changements importants prévus pour cette année, je m’attends à ce que le nouvel iPad n’arrive pas au printemps. »

Dans cet esprit, Gurman s’attend à ce que l’événement printanier d’Apple se concentre sur l’iPhone SE 3, un nouvel iPad Air et un nouveau Mac haut de gamme, bien qu’il ne soit pas clair de quoi il sera question.

« Je suppose qu’Apple veut apporter la puce M1 Pro à un autre Mac au cours du premier semestre de cette année. Les principaux candidats sont un Mac mini ou un iMac haut de gamme. »

Bref, cette année 2022 sera vraiment pleine de nombreuses nouveautés Apple.