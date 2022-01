Avec la crise financière de Peloton, l’une des plus grandes entreprises d’équipements sportifs aux États-Unis, Apple est cité comme un acheteur potentiel de l’entreprise.

Comme le rapporte CNBC, Peloton cessera temporairement de fabriquer ses produits de fitness intelligents en raison d’une réduction significative de la demande des consommateurs. La priorité actuelle est de réduire les coûts et de comprendre comment continuer pour l’avenir, car des produits tels que Bike, Bike+ et Tread seront interrompus pendant une période comprise entre six semaines et six mois.

De plus, récemment, l’entreprise a également été contrainte de baisser de 20% les prix encore élevés de ses produits, dans le but d’augmenter ses ventes. Tout cela n’empêchera peut-être pas le licenciement de 40% du personnel des ventes et du marketing.

L’état précaire de Peloton semble le prélude à une acquisition par une plus grande entreprise, et l’une d’elles pourrait être Apple. La firme de Cupertino est un candidat idéal, car elle dispose déjà d’un service d’abonnement comme Fitness+ et pourrait commencer à vendre des équipements d’exercice directement depuis son magasin, en conservant peut-être la marque Peloton comme elle l’a fait avec Beats.