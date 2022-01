Les abonnés Apple Arcade peuvent s’essayer à des compétitions spéciales avec le nouveau jeu amusant Nickelodeon Extreme Tennis.

Dans Nickelodeon Extreme Tennis, vous pouvez rejoindre des personnages de l’émission Nickelodeon dans des matchs de tennis d’arcade. Bob l’éponge, Angelica, Rocko, Garfield et bien d’autres se disputeront la première place. Les joueurs s’affronteront en mode multijoueur dans des endroits tels que Bikini Bottom, la base secrète de ZIM et les toits de New York vus dans Ninja Turtles, ou joueront seuls en mode Story, progressant dans le jeu et surmontant différents défis pour chaque personnage.

Vous pourrez concourir en tant que Bob l’éponge en utilisant un signe Krusty Krab comme raquette, en tant qu’Angélique habillée en princesse ou en tant que Michel-Ange, avec un costume à la mode. Chaque personnage a ses propres mouvements spéciaux, différents de tous les autres, et les joueurs auront la possibilité de personnaliser les costumes et les raquettes des personnages au fur et à mesure de leur progression dans le jeu.

Le jeu est disponible sur Apple Arcade.