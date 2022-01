Apple a annoncé une nouvelle série d’action en direct dédiée à Godzilla et aux Titans de Legendary’s Monsterverse.

Le Monsterverse est un univers narratif qui comprend des films tels que « Godzilla », « Kong : Skull Island » et « Godzilla vs. Kong ». La nouvelle série Apple TV+ n’a pas encore de titre, mais elle sera dédiée à ce monde et la bataille entre Godzilla et les Titans se déroulera trop à San Francisco.

« Suite à la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a fait des ravages à San Francisco et à la nouvelle réalité choquante de ces monstres, la série explore le parcours d’une famille pour découvrir leurs secrets cachés et un héritage qui les lie à l’organisation secrète connue comme Monarch. »

La série sera produite par Legendary Television avec le co-créateur Chris Black en tant que producteur exécutif et showrunner. Black est connu pour son travail sur « Star Trek : Enterprise » et « Outcast ». Pour le moment, nous ne savons pas quand la série sera disponible sur Apple TV+.