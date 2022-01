Il reste encore un peu de temps avant de pouvoir regarder The Sky is Everywhere sur Apple TV+, mais en attendant on peut jeter un œil à la bande-annonce.

Apple TV+ a publié aujourd’hui la bande-annonce officielle de son prochain film, The Sky is Everywhere, une adaptation du roman YA de Jandy Nelson. Le film est une histoire d’amour émotionnelle, il est donc normal qu’il arrive le week-end de la Saint-Valentin, en streaming à partir du 11 février sur TV+.

Le titre est réalisé par Josephine Decker et produit par A24 et Apple, rejoignant une série croissante de contenus originaux Apple.

Le film est centré sur Lennie Walker, 17 ans, interprétée par Grace Kaufman, qui est submergée de chagrin par la perte de sa sœur Bailey. Il s’inspire d’une nouvelle relation naissante avec un musicien (joué par Jacques Colimon) pour écrire sa propre chanson. Jason Segel et Cherry Jones complètent le casting phare.

Voici la bande-annonce du nouveau film :

Si les films romantiques sont vos préférés, nous sommes sûrs que ce titre Apple sera certainement apprécié. Nous avons des attentes très élevées à cet égard et nous aimerions également connaître votre opinion dans les commentaires.