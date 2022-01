Apple TV+ a obtenu les droits de production d’une nouvelle série télévisée intitulée « Femmes au bord de la crise de nerfs ».

La série est basée sur le film espagnol du même nom de 1988 réalisé par Pedro Almodòvar et connu en Italie sous le nom de « Femmes au bord de la crise de nerfs ». L’actrice Gina Rodriguez jouera le personnage principal Pepa, qui a été joué par Carmen Maura dans le film original.

« La doubleuse Pepa est laissée par Ivan via un message sur répondeur. Déterminée à obtenir quelques explications, la femme ne baisse pas les bras et fait tout pour le retrouver. »

L’histoire raconte les mésaventures romantiques d’amis et d’autres doubleurs de films. La série produite par Apple présentera un mélange entre les langues anglaise et espagnole et pourrait être scénarisée par Almodòvar lui-même.