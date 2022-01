L’application Pixelmator Photo pour iOS a été mise à jour avec de nombreuses améliorations, notamment une meilleure prise en charge de l’accès limité à la bibliothèque Photos.

« Pixelmator Photo est l’application de retouche photo la plus puissante jamais conçue pour un appareil mobile. Il propose plus de 30 réglages de couleur de classe ordinateur de bureau, la prise en charge de plus de 600 formats d’image RAW, y compris Apple ProRAW, une intégration approfondie avec l’application Photos et iCloud Photos, des outils basés sur des technologies d’apprentissage automatique révolutionnaires, et plus encore. »

Pixelmator Photo 2.0.4 améliore le comportement de l’application avec un accès limité à la bibliothèque Photos et apporte d’autres améliorations et correctifs.

Si vous avez fourni un accès limité à votre photothèque Photos, vous pouvez désormais accorder plus facilement à Pixelmator Photo l’accès à plusieurs photos.

Vous pouvez maintenant choisir de modifier le JPEG en deux fichiers RAW + JPEG à partir du navigateur Photos

Sur iPad, vous pouvez désormais toucher et maintenir l’histogramme pour afficher les options de modification du mode d’affichage

Correction du problème de hauteur incorrecte du popover « Afficher les informations »

Raccourci clavier fixe pour le popover « Afficher les informations »

Correction d’un problème avec les raccourcis clavier pour la photo suivante et précédente

Correction d’un problème avec les valeurs de réglage qui, lorsqu’elles étaient définies sur « 0 », étaient parfois affichées avec un signe moins

Correction d’un bug dans l’icône de l’application qui était parfois floue

Correction d’un problème avec l’apparence des albums qui ne s’affichaient pas correctement après avoir quitté le mode Split View

Correction d’un problème avec l’iPhone, où la couleur du titre « Album » n’était pas mise à jour après avoir changé la couleur dominante de l’application

Correction d’un problème avec l’outil de recadrage qui devenait lent lorsque l’application était invoquée en arrière-plan

Correction d’un problème avec l’animation des photos dans le navigateur de photos

Correction d’un problème avec le niveau de zoom du navigateur de photos lorsque l’application était invoquée en arrière-plan

Correction du bug qui empêchait la suppression d’une image avec un popover ouvert, provoquant la fermeture inattendue de Pixelmator Photo

Cette mise à jour inclut également d’autres correctifs pour empêcher Pixelmator Photo de se fermer de manière inattendue.

La mise à jour Pixelmator Photo est disponible en téléchargement sur l’App Store. Pour ceux qui ne l’ont jamais achetée, l’appli est disponible au prix de 7,99 €.