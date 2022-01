Le studio Rovio est de retour avec le nouveau chapitre de la saga Angry Birds, à savoir Angry Birds Journey.

Après un lancement en douceur sur certains marchés uniquement, Angry Birds Journey est désormais disponible dans le monde entier. Les amoureux de la saga connaîtront déjà la dynamique du jeu, qui consiste à devoir lancer les oiseaux avec la fronde afin de faire s’effondrer les tours, vaincre les ennemis et franchir les niveaux individuels. Il y a plus de 100 niveaux à compléter, ainsi que la collecte de pièces et d’autres récompenses.

Dans cette nouvelle aventure, le but sera de sauver les poussins et de récupérer le Meravigliuova. Ce titre est très décontracté et Rovio souligne qu’il s’agit du Angry Birds « le plus drôle et le plus facile de tous les temps » : « Détendez-vous et défoulez-vous en jouant au jeu Angry Birds le plus amusant et le plus accessible ! »

Le jeu est disponible gratuitement sur l’App Store. Il y a des achats intégrés.