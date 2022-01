Selon The Korea Herald, Samsung est à la traîne dans la course aux casques AR et VR, en grande partie à cause de « l’obsession » de l’entreprise pour les smartphones pliables.

Les principaux concurrents de Samsung, dont Apple, Microsoft, Meta et Sony, développent ou ont déjà lancé des appareils AR et VR grâce à des investissements massifs dans ce qui pourrait être l’avenir de la technologie. En revanche, Samsung semble s’être littéralement arrêté dans ce domaine, tant au niveau du développement que de la production.

La raison ? Selon les analystes, le secteur des casques AR/VR sera conquis par les grandes entreprises technologiques qui proposent également des plateformes : Google (Android), Microsoft (Xbox), Sony (Playstation) et Apple (iOS). Pour Samsung, il est risqué de lancer de tels appareils, il n’a donc pas d’autre choix que d’opter pour des smartphones pliables.

L’entreprise sud-coréenne est également convaincue que, grâce à ses smartphones pliables, elle pourra regagner ce terrain perdu dans le secteur des smartphones ces deux dernières années, précisément à l’avantage d’Apple et des autres concurrents d’Android. En fait, Samsung serait « obsédé » par les smartphones pliables. Les actionnaires s’inquiètent cependant, car l’entreprise mise tout sur ces appareils sans se soucier le moins du monde des casques AR et VR qui pourraient vraiment être l’avenir de la technologie.

Les dernières estimations indiquent que le marché des appareils AR et VR va décupler au cours des trois prochaines années, atteignant une valeur de 300 milliards de dollars en 2024, soutenu par plus de 70 millions d’appareils. À long terme, ces appareils devraient remplacer partiellement les PC et les smartphones, devenant des appareils informatiques traditionnels. Par exemple, les casques Apple pourraient remplacer les iPhone dans dix ans, donc un retard voire une absence de Samsung dans ce secteur pourrait coûter très cher à l’entreprise.