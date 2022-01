Total War: MEDIEVAL II, l’un des titres de stratégie en temps réel les plus populaires, sera lancé sur iOS et Android au printemps de cette année.

Après le grand succès de Rome : Total War, SEGA a officialisé l’arrivée de MEDIEVAL II. Le titre offre une grande profondeur et un bon niveau de rejouabilité. En plus bien sûr des connotations classiques si chères aux fans de la franchise, MEDIEVAL II propose une gestion de règlement plus poussée, des agents supplémentaires pour mener les affaires de l’Etat et des mécaniques plus élaborées.

Situé sur trois continents pendant le Moyen Âge turbulent, vous serez mêlé à des conflits majeurs entre les grands royaumes du monde médiéval pour la suprématie. Qu’il s’agisse de diplomatie ou de conquête, de bienveillance ou de peur, vous devrez obtenir les ressources et la loyauté nécessaires pour diriger un empire des côtes de l’Europe occidentale aux sables du désert d’Arabie.

Nous n’avons plus qu’à attendre ce printemps, la fenêtre de temps de sortie prévue. Pour le moment, il n’y a pas encore de véritable date officielle.