On sait enfin tout concernant Severance : la date de sortie, le casting et on peut aussi voir le teaser.

Severance a été annoncé pour Apple TV+ dès novembre 2019. Il y a plus de deux ans maintenant. Dès le début, il a été dit qu’Adam Scott (Big Little Lies) jouerait dans la série, et il a été immédiatement supposé que Patricia Arquette (The Act) jouerait un rôle principal dans le projet. Aujourd’hui, on peut enfin voir le premier trailer.

Comme d’habitude, le teaser ne nous a donné qu’un avant-goût de ce que la série à venir offrira, et ne révèle pas grand-chose sur l’histoire générale. Cependant, avec la première bande-annonce officielle, les choses changent un peu, qui dure un peu moins de trois minutes et propose de nombreuses scènes intéressantes que nous vous recommandons de regarder.

Quant à l’histoire, elle tourne autour du personnage de Scott, Mark Scout, et des autres employés qu’il gère et dont les souvenirs ont été « divisés chirurgicalement » entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Si vous n’avez pas compris, c’est une série Thriller vraiment bien faite et intéressante.

Avec Scott et Arquette, le casting de Severance est assez riche. Le titre comprend John Turturro (The Big Lebowski) et Christopher Walken (The Deer Hunter).

Severance sera diffusé le vendredi 18 février 2022. Il y aura 9 épisodes au total, mais vous ne pourrez pas tous les regarder en une seule fois. En effet, seuls les deux premiers épisodes seront disponibles au lancement.

Et quand sortiront les autres épisodes ?

Il y aura un nouvel épisode tous les vendredis jusqu’à la fin de la première saison. Et méfiez-vous les amis. Écoutez, écoutez, Stiller dirige la première saison.

Avez-vous des attentes pour cette série ? Faites-nous savoir dans l’espace des commentaires ci-dessous.