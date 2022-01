L’année dernière, TikTok a annoncé sa propre fonctionnalité Stories, similaire à celle de Snapchat et Instagram. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible pour tous les utilisateurs, TikTok aimerait l’intégrer à son flux vidéo principal.

Comme l’a rapporté le consultant en médias sociaux Matt Navarra, les stories TikTok apparaissent désormais dans le flux « Pour vous » au lieu d’avoir leur propre onglet séparé. Lorsque vous faites défiler le flux, les photos et vidéos des stories sont identifiées par une balise bleue avec les mots « Storie » . Fait intéressant, en mode appareil photo, TikTok identifie désormais les histoires comme « Quick », ce qui suggère que l’entreprise réfléchit toujours au bon nom pour cette fonctionnalité.

NEW! TikTok has made big changes to TikTok Stories

– TikTok Stories now show up in FYP feed instead of the stories side bar

– You can now see anyone’s stories, not just those from people you follow

h/t @adrianokev1

1/4 pic.twitter.com/t9QKkW3L3a

— Matt Navarra (@MattNavarra) January 17, 2022