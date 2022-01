Kevin Walsh a quitté son poste de président chez Scott Free Productions pour signer un contrat de production de contenu pluriannuel pour Apple TV+.

L’accord prévoit la création de The Walsh Company, qui accompagnera Apple Originals dans la création de nouveaux contenus. Dans le cadre de l’accord, Kevin Walsh quittera ses fonctions de président de la société de production de Ridley Scott, Scott Free.

Malgré ses adieux, Walsh continuera à travailler sur un certain nombre de projets pour Scott Free, comme ce « Kitbag » de Ridley Scott qui racontera l’histoire de Napoléon Bonaparte sur TV+. « Travailler avec Ridley Scott a été le point culminant de ma carrière », a déclaré Walsh dans un récent communiqué. « Je suis ravi de continuer à faire ce que j’aime avec Apple, l’une des entreprises les plus prospères au monde. Au fil des ans, Apple a construit le studio parfait pour les réalisateurs et je sais que c’est la maison idéale pour ce que je veux faire ».

Walsh a reçu une nomination aux Oscars pour avoir produit « Manchester By the Sea » avant de rejoindre Scott Free. Ses crédits de production incluent également « Death on the Nile », « Jungleland » et « Zoe ».