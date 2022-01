La base de données de la Commission économique eurasienne a peut-être révélé des numéros de modèle pour les nouveaux iPhone et iPad, qui représentent très probablement de nouvelles versions de l’iPhone SE et de l’iPad Air, qui arriveront dans les mois à venir.

Les nouveaux numéros de modèle d’iPhone sont A2595, A2783 et A2784. Les nouveaux numéros de modèle d’iPad sont A2436, A2696, A2759, A2437, A2591, A2757, A2761 et A2766.

Ce n’est pas la première fois que cette base de données révèle à l’avance les numéros de modèle des nouveaux appareils Apple et au-delà, et généralement environ trois mois s’écoulent entre l’apparition sur la base de données et l’actif réel sur le marché. Des rumeurs précédentes avaient indiqué que les nouveaux iPhone SE et iPad Air seraient lancés dans la période de mars/avril, donc absolument en ligne avec ce timing.

Que peut-on attendre de ces nouveaux appareils ? Il ne devrait vraiment pas y avoir beaucoup de surprises en termes de nouveautés pour ces générations d’appareils. Selon les rumeurs les plus récentes, le nouveau modèle d’iPhone SE présentera le même design que le modèle précédent, mais adoptera une puce A15 et une connectivité 5G. La nouvelle version de l’iPad Air, en revanche, s’alignera sur l’iPad mini 2021, pour lequel nous aurons une puce A15 et un support Center Stage.

Une mise à jour plus marquée en termes de design pour la ligne iPhone SE devrait arriver en 2023 ou 2024, ce qui la conduira à être beaucoup plus similaire aux modèles actuels, donnant le dernier adieu au bouton Home.