Microsoft vient d’annoncer son intention d’acquérir Activision Blizzard, pour un montant total d’environ 68,7 milliards de dollars.

L’accord en ferait la « troisième plus grande société de jeux » en termes de revenus, selon Microsoft, et placerait des titres comme Call of Duty, World of Warcraft et Candy Crush sous l’aile de la société. Dans le cadre de l’accord, Microsoft prévoit également d’ajouter des titres Activision Blizzard à Game Pass. Mais il ne s’agit pas seulement de consoles et de PC – les jeux mobiles sont également un facteur important dans l’acquisition, a déclaré Microsoft. En plus d’apporter des jeux mobiles aux activités de Microsoft, l’acquisition promet d’apporter des franchises comme Halo et Warcraft à plus d’appareils.

Cependant, Microsoft n’a pas précisé si les jeux Activision Blizzard seront exclusifs à Xbox sur consoles ou à Windows sur ordinateurs. On ne sait pas non plus dans quelle mesure Microsoft peut influencer le développement de franchises clés. Cependant, il n’est pas certain que Microsoft fera de Call of Duty une exclusivité Xbox, car les ventes des utilisateurs de PlayStation représentent une grande partie des revenus.

Quand l’acquisition d’Activision Blizzard sera-t-elle finalisée ?

L’acquisition devrait être finalisée au cours de l’exercice 2023 de Microsoft si les régulateurs et les actionnaires d’Activision Blizzard donnent leur feu vert. Les conseils d’administration des deux sociétés ont déjà approuvé l’accord. Cette fusion aiderait Microsoft à concurrencer Tencent et Sony, qui ont tous deux réalisé des acquisitions insensées ces derniers mois.

Bobby Kotick devrait rester PDG d’Activision Blizzard, malgré les demandes de démission en raison de son scandale « d’inconduite », et rendra compte au chef de Microsoft Gaming, Phil Spencer. Dans une lettre d’entreprise, Kotick a décrit la décision de Microsoft comme une opportunité de « renforcer davantage » la culture de travail de l’entreprise et « d’établir une nouvelle norme » d’inclusivité. Il n’a pas présenté de plans spécifiques concernant l’acquisition, mais a déclaré qu’il y aurait des « changements minimes » dans le personnel.