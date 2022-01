Un développeur a trouvé un moyen de faire fonctionner CarPlay sur une Tesla, afin que le système d’infodivertissement d’Apple puisse également être intégré aux voitures de société d’Elon Musk.

CarPlay est disponible sur de nombreux véhicules, mais jusqu’à aujourd’hui, Tesla a préféré se concentrer sur son système maison plutôt que de s’ouvrir à Apple. Pour cette raison, un développeur a étudié et trouvé un moyen de surmonter ce problème.

Dans certaines vidéos publiées sur Twitter, le Polonais Michal Gapinski a montré sa Tesla avec CarPlay sur l’écran du véhicule. La plupart des fonctionnalités de CarPlay semblent bien fonctionner, y compris Apple Maps et Apple Music, grâce à plus de modifications logicielles que matérielles.

Steering wheel controls + current state of #teslaCarPlay on video. Next step is to improve Wi-Fi connection, the stream is 2x smoother when viewed on my laptop pic.twitter.com/0wFFUQQPkx

— Michał Gapiński (@mikegapinski) January 14, 2022