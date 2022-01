Et si on vous disait qu’il est maintenant possible de jouer à Prince of Persia sur Apple Watch en utilisant les commandes tactiles ? Pour les nostalgiques, c’est une vraie bombe !

Nous savons maintenant que l’Apple Watch est un produit fantastique. Dans de nombreuses situations, ces appareils ont même sauvé des vies et sont également d’excellents accessoires pour toutes les personnes qui ont travaillé ou travaillent pour se mettre en forme.

Tout cela est beau et super intéressant. Bien sûr, mais jouer à Prince of Persia sur Apple Watch est une autre histoire, vous ne pensez pas ?

Quelqu’un a entré Prince of Persia sur une page Web en utilisant JavaScript et nous savons tous qu’avec une Apple Watch, vous pouvez ouvrir des sites Web lorsque vous cliquez sur un lien dans iMessage, par exemple. Cela signifie qu’il nous suffit de nous envoyer un message contenant le lien du jeu (vous pouvez le trouver à la fin de l’article), l’ouvrir depuis Apple Watch et appuyer dessus. Et c’est tout. Désormais, il sera possible de jouer au bien-aimé Prince of Persia directement depuis notre poignet.

Nous savons que l’App Store regorge de jeux, mais l’expérience d’un classique similaire au poignet a un effet complètement différent

Si vous avez une Apple Watch et que vous voulez aussi l’essayer, il vous suffit d’aller sur le lien : https://princejs.com partager la page sur un message iMessage et de vous l’envoyer. Alors prenez votre Apple Watch et ouvrez le lien !

Dites-nous ce que vous en pensez dans l’espace des commentaires.