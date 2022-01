Après des années d’attente, l’Apple Watch Series 8 pourrait avoir un design revu par rapport aux modèles actuels.

Apple utilise désormais le même design sur l’Apple Watch depuis son lancement initial en 2015. L’écran a été agrandi et les bords effilées, mais les différences esthétiques entre les premiers modèles et l’Apple Watch Series 7 sont très minimes.

Cela pourrait changer cette année avec le lancement de l’Apple Watch Series 8, qui pourrait comporter un cadre plat complètement repensé. En fait, lorsque la première smartwatch d’Apple a été lancée, ses côtés arrondis rappelaient l’iPhone 6. Depuis lors, presque tous les produits Apple sont passés à un design plat, avec des coins arrondis et des bordures réduites au minimum.

Cette tendance devrait également être intégrée à la nouvelle Apple Watch, dont le lancement est prévu en 2022. L’écran restera probablement similaire à l’Apple Watch Series 7, avec un couvercle en verre incurvé et des bords arrondis. Les haut-parleurs et les espaces de microphone peuvent changer de forme ou de taille, avec deux découpes de haut-parleur au lieu d’une.

La nouvelle Apple Watch Series 8 pourrait également proposer de nouveaux capteurs dédiés à la santé, dont l’un permettra de mesurer la température corporelle. Il faudra plutôt attendre un ou deux ans pour disposer d’un capteur capable de mesurer la glycémie, du moins selon les dernières rumeurs.

Il y aura d’autres innovations comme un processeur plus puissant et, peut-être, plus d’espace de stockage.

Que pensez-vous de ce possible design ?