Apple pourrait remplacer l’actuel MacBook Pro M1 13 pouces d’ici la fin de l’année par un nouveau modèle 14 pouces équipé de la puce M2.

Selon le leaker DylanDKT, le nouveau MacBook Pro 14 pouces intégrera une puce « M2 » et arrivera au second semestre 2022. L’appareil devrait avoir le même design que les modèles 14 pouces M1 Pro et M1 Max. De plus, Apple pourrait également sortir un nouveau MacBook Air équipé de la même puce M2.

Le MacBook Pro 13 pouces avec puce M1 est sorti en novembre 2020 et, avec le Mac mini et le MacBook Air, a été le premier modèle à intégrer les nouveaux processeurs Apple Silicon. Contrairement aux MacBook Pro M1 Max et M1 Pro actuels, le modèle de 13 pouces présente une conception similaire aux modèles Intel précédents.