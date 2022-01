Le réalisateur Ridley Scott n’avait aucune idée de qui était Steve Jobs lorsqu’il a été embauché pour diriger la désormais légendaire publicité Apple « 1984 » pour le lancement du Macintosh.

Dans une récente interview, Ridley Scott a avoué que c’est grâce à la publicité qu’il a appris à maximiser les budgets et à travailler selon des horaires précis. En 1983, Chiat/Day, alors cabinet de relations publiques d’Apple, lui a demandé de réaliser une publicité pour lancer le Macintosh, et Scott a d’abord pensé que « Apple » signifiait travailler pour les Beatles. « Ils m’ont dit ‘non, non, non. Apple est la société de ce type qui s’appelle Steve Jobs », explique Scott. « Mais je n’avais aucune idée de qui était Steve Jobs ».

Le réalisateur a été émerveillé par le scénario de ce spot : « Mon dieu, pensai-je. Ils ne disent pas ce qu’est Mac, ils ne montrent pas le produit. Ils ne disent même pas ce que ça fait. C’était de la publicité comme une forme d’art et c’était terriblement efficace ». Ce qui a le plus convaincu Ridley Scotto d’accepter, c’est le scénario de « 1984 » écrit par Steve Hayden, Brent Thomas et Lee Clow.

« Aujourd’hui, cependant, la publicité change radicalement », a ajouté Scott. « Et le problème vient aussi de l’iPhone, qui est à la fois un génie et un ennemi. Aujourd’hui, il arrive que vous lisiez quelque chose d’important et que vous vous retrouviez avec 19 bannières qui vous distraient. Est-ce efficace ? J’en doute fortement ».

Ridley Scott travaille à nouveau avec Apple via sa société de production, Scott Free. En ce moment, le réalisateur réalise « Kitbag », un film sur Napoléon que l’on verra sur Apple TV+.