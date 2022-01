Aujourd’hui, c’est le Martin Luther King Jr. Day, une fête fédérale aux États-Unis qui rend hommage et honore le leader du mouvement des droits civiques. Comme par le passé, Apple commémore la journée avec un hommage d’une page entière sur son site Web.

Sur sa page d’accueil, Apple a décidé de commémorer cette journée en se souvenant de Martin Luther King Jr., le leader des droits civiques, avec une image et une de ses citations : « I believe that we can transform dark yesterdays of injustice into bright tomorrows of justice and humanity. » Apple ajoute : « Today and every day, we honor his life and legacy of service. »