Apple TV+ s’enrichit d’un nouveau documentaire centré sur la vie d’Abraham Lincoln, le seizième président des États-Unis. La firme de Cupertino a dévoilé aujourd’hui la date de la première de Lincoln’s Dilemma.

Le nouveau documentaire sera disponible à partir du vendredi 18 février 2022. Avec la narration de Jeffrey Wright (Westworld), le spectateur sera transporté dans la vie du président américain historique d’un nouveau point de vue. Le documentaire en quatre parties utilisera respectivement les voix de Bill Camp et Leslie Odom Jr., les voix d’Abraham Lincoln et de Frederick Douglass.

Tous les épisodes seront disponibles à la même date, ce qui est une excellente nouvelle pour les amateurs. Lincoln’s Dilemma est produit par Eden Productions et Kunhardt Films. Les producteurs exécutifs sont Peter Kunhardt, Teddy Kunhardt, George Kunhardt, Josh Tyrangiel, Richard Plepler, Jacqueline Olive, Barak Goodman et Jelani Cobb. A la direction du documentaire, on retrouve les mêmes Olive et Goodman.