Un projet de loi qui sera bientôt adopté par le Congrès américain pourrait obliger les sites Web, les fabricants d’applications et les entreprises technologiques qui gèrent des systèmes d’exploitation et des services à publier des conditions générales « dans un langage facile à comprendre pour tout le monde ».

Pendant des années, les conditions d’utilisation partagées par les entreprises technologiques (et autres) ont été excessivement longues, souvent écrites en jargon bureaucratique/juridique et très difficiles à comprendre pour l’utilisateur moyen. Cela se traduit souvent par une acceptation passive de la part des clients qui, le plus souvent, ne commencent même pas à lire les conditions générales proposées par un service ou un produit particulier.

Le nouveau projet de loi proposé au Congrès des États-Unis vise à rendre les conditions générales beaucoup plus faciles à comprendre pour l’utilisateur final.

Une étude de 2012 a révélé qu’il faudrait 76 jours ouvrables à l’Américain moyen pour lire les offres utilisées par les entreprises technologiques. Entre autres choses, comme mentionné ci-dessus, en raison de la langue compliquée et de la longueur de nombreux documents relatifs aux conditions de service, la grande majorité des utilisateurs acceptent sans lire aucune partie du contrat.

Lori Trahan, l’une des instigatrices du projet de loi :

« Pendant trop longtemps, les accords généraux sur les conditions de service ont obligé les consommateurs à « accepter » toutes les conditions d’une entreprise ou à perdre complètement l’accès à un site Web ou à une application. Pas de négociations, pas d’alternatives et pas de vrais choix. Pour amener plus loin la décision en leur faveur, de nombreuses entreprises conçoivent des contrats inutilement longs et compliqués, sachant que les utilisateurs n’ont pas l’expertise et le temps de lire de longs documents juridiques alors qu’ils essaient simplement d’envoyer un SMS à un proche ou de faire un achat en ligne. Le potentiel d’abus est évident, et certains malfaiteurs ont choisi de tirer parti de ces accords pour étendre leur contrôle sur les données personnelles des utilisateurs et se protéger de toute responsabilité. Il s’agit d’un problème qui transcende les partis politiques et nécessite des solutions telles que la loi TLDR pour assurer la transparence et une plus grande autonomisation des consommateurs. »

Déjà depuis 2020, Apple a un peu amélioré la situation en forçant les développeurs et en insérant des « étiquettes de confidentialité » pour leurs applications iOS, qui résument en quelques mots et de manière claire les données auxquelles les applications individuelles accèdent.