« The Tragedy of Macbeth », l’un des films les plus attendus de ces derniers mois, est désormais disponible en streaming sur Apple TV+.

« The Tragedy of Macbeth » du réalisateur Joel Coen et avec un casting également formé par Denzel Washington et Frances McDormand est un projet annoncé par Apple en mai dernier et qui suscite beaucoup d’intérêt, également du point de vue des Oscars. Le casting comprend également Kathryn Hunter, Corey Hawkins, Brendan Gleeson, Bertie Carvel, Harry Melling et Alex Hassell.

Le film raconte la tragédie shakespearienne mettant en vedette un seigneur écossais convaincu par un groupe de sorcières qu’il deviendra le prochain roi du royaume. L’ambition de sa femme, qui aspire à devenir reine d’Écosse à tout prix, le conduira à commettre des crimes et autres actes de violence afin d’atteindre son objectif.

« The Tragedy of Macbeth » est disponible aujourd’hui sur Apple TV+ à partir du 14 janvier.