Apple TV+ a partagé une nouvelle vidéo de 23 minutes qui emmène les téléspectateurs dans les coulisses de la série à succès « Dickinson ». Le documentaire, qui commémore la dernière saison de la série, peut être vu sur Apple TV+ et YouTube.

La vidéo en question, intitulée « From Dickinson, With Love« , voit l’actrice principale Hailee Steinfeld et la créatrice de la série Alena Smith nous faire visiter la série avec la participation de plusieurs membres de la distribution et de l’équipe. Les fans de la série peuvent regarder l’intégralité de la troisième et dernière saison sur Apple TV+, mais nous vous conseillons de ne pas manquer également ce documentaire.

« Rejoignez Hailee Steinfeld, les acteurs et l’équipe de Dickinson alors qu’ils nous emmènent dans les coulisses du tournage, évoquent ensemble leurs souvenirs préférés et saluent après trois saisons incroyables. Regardez l’intégralité de la série Dickinson, uniquement sur Apple TV+. Dickinson est une série d’une demi-heure mettant en vedette Hailee Steinfeld, nominée aux Oscars. Dickinson explore avec audace les liens de la société, du genre et de la famille du point de vue de la jeune poétesse rebelle Emily Dickinson. »