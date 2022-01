Apple TV+ a partagé un premier aperçu de « Last Days of Ptolemy Gray » et a annoncé que la série fera ses débuts sur la plateforme le vendredi 11 mars.

Basée sur le roman à succès de Walter Mosley du même nom, la série limitée de six épisodes sera diffusée sur TV+ avec deux épisodes. Les épisodes suivants arriveront tous les vendredis. La série verra l’acteur Samuel L. Jackson dans le rôle de Ptolemy Gray, « un homme malade oublié de sa famille, de ses amis et même de lui-même ».

« Soudainement laissé sans son fidèle gardien et sur le point de sombrer encore plus dans la démence solitaire, Ptolémée est confié aux soins de l’adolescente orpheline Robyn, interprétée par Dominique Fishback. Lorsqu’ils apprennent qu’un traitement peut restaurer les souvenirs confus de la démence de Ptolemy, ils commencent un voyage vers des vérités choquantes sur le passé, le présent et l’avenir. »

Le casting principal de la série « Last Days of Ptolemy Gray » comprend également Walton Goggins (« Justified »), Omar Miller (« Ballers ») Marsha Stephanie Blake (« I Am Your Woman »), Damon Gupton (« Black Lightning ») et Cynthia Kaye McWilliams (« Coyote »).

Avec Mosley et Jackson, « Ptolemy’s Last Days » est produit par la partenaire de production de Mosley, Diane Houslin, Ramin Bahrani, Eli Selden et David Levine pour Anonymous Content et LaTanya Richardson.