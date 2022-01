Apple a publié une mise à jour mineure d’iOS et d’iPadOS avec la version 15.2.1.

Avec iOS 15.2.1 et iPadOS 15.2.1, Apple va corriger deux bugs importants présents dans iOS 15.2. Plus précisément, Apple a corrigé un bug qui empêchait l’application Messages de télécharger des photos envoyées à l’aide d’un lien iCloud et un problème où les applications CarPlay tierces ne répondaient parfois pas aux entrées de l’utilisateur.

Rappelons qu’iOS 15.2 inclut plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que l’application Privacy Policy et de nouvelles options pour les macros photos sur l’iPhone 13, entre autres.

Vous pouvez mettre à jour votre iPhone ou iPad vers iOS 15.2.1 et iPadOS 15.2.1, accédez simplement à Réglages > Général > Mise à jour du logicielle. Cette version porte le numéro de build 19C63 et pèse environ 960 Mo sur l’iPhone 13 Pro Max.