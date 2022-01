Apple teste de nouvelles mesures de sécurité pour empêcher le vol dans ses Apple Store, qui est de plus en plus courant lorsque les magasins sont fermés.

Ces mesures ont été récemment brevetées, mais Apple les a déjà activées dans certains magasins aux États-Unis et au-delà. Le nouveau système consiste à fixer un corps fixe comme base sur les grandes tables des Apple Store, d’où sortent les supports qui maintiennent les différents appareils en place. Certains appareils peuvent avoir un cordon d’attache rétractable attaché au support pour fournir de l’énergie et permettre aux clients de soulever les appareils. Les aimants sur le dessus du support garantissent que l’appareil revient dans une position prédéterminée.

Pour rendre le système antivol plus agréable à l’œil, aucune attache ou câble n’est visible ou accessible aux clients. La base et les supports sont considérablement plus solides que les systèmes actuellement utilisés dans la plupart des Apple Store et devraient rendre beaucoup plus difficile pour les voleurs de débrancher les appareils.