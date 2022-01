Un nouveau film sur Apple TV+ racontera l’histoire d’où est née l’une des plus grandes folies des années 90 : The Beanie Bubble.

Apple Original Films vient de lancer un nouveau projet intitulé « The Beanie Bubble », une histoire qui nous fera découvrir tout ce qui se cache derrière l’un des jouets les plus emblématiques des années 90 : la peluche Beanie Babies de Ty Warner.

Apple décrit le film comme « une célébration des femmes qui ont contribué à renforcer le succès de Ty Warner, dont les forces et les grands instincts ont façonné et amplifié le phénomène, mais dont les noms ne figurent pas sur les étiquettes en forme de cœur des Beanie Babies ».

Le projet marque le premier partenariat entre Apple et Imagine Entertainment. Le film a été écrit par Kristin Gore («Saturday Night Live», «Futurama») et sera réalisé par Damian Kulash (OK Go.), lauréat d’un Grammy Award. Le scénario est basé sur le livre « The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute » de Zac Bissonnette.

Le film mettra en vedette Zach Galifianakis (« Between Two Ferns », « Baskets »), Elizabeth Banks (« The Hunger Games », « Love and Mercy »), Sarah Snook (« Successione », « Predestination ») et Geraldine Viswanathan (« Galleria dei cuori infranti », « Hala »).

Pour le moment, on ne sait rien au sujet de la date de lancement.