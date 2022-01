Selon WABetainfo, nous serons bientôt en mesure de lire les messages vocaux que nous avons déjà commencé à écouter n’importe où dans l’application WhatsApp.

L’image que vous voyez ci-dessus montre que le lecteur de messages vocaux peut être placé en haut de l’application WhatsApp et peut inclure une barre de progression indiquant l’écoute restante. L’image montre également la présence d’un bouton pour mettre en pause ou lire le message et un autre bouton (X) pour l’ignorer.

Grâce à l’introduction de ce lecteur de messages vocaux WhatsApp, nous n’aurons plus besoin de rester dans un chat pour écouter un message vocal. Le lecteur sera constamment visible et apparaîtra sur chaque page de l’application WhatsApp. L’introduction de cette fonction rendra l’écoute de longs messages vocaux beaucoup plus confortable. En utilisant le lecteur, par exemple, nous pourrons écouter un long message audio tout en discutant avec d’autres contacts.

Le nouveau lecteur WhatsApp est actuellement encore en cours de développement. Il n’y a actuellement aucune information officielle sur la date de sortie de cette nouvelle fonctionnalité pour tous les utilisateurs.