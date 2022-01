Après des semaines d’attente et de rupture de stock, la chiffonnette Apple dont on parle tant est de retour sur l’Apple Store en ligne.

Malgré le prix élevé et les nombreuses blagues que ce tissu a suscitées, l’accessoire se vend comme des petits pains depuis les premiers jours de disponibilité en octobre. Probablement, Apple avait produit une quantité limitée de chiffons car ils ne s’attendaient pas à une demande aussi élevée, mais à partir d’aujourd’hui, la chiffonnette à 25 € peut être à nouveau achetée sur l’Apple Store en ligne.

Apple ne précise pas exactement de quel tissu est fait sa chiffonnette, car la société prétend seulement qu’il s’agit d’un « matériau doux et non abrasif ». La société le recommande pour nettoyer les écrans des produits Apple tels que les iPhone, les iPad et même le coûteux Pro Display XDR.