Apple TV+ a partagé un premier aperçu de « The Sky Is Everywhere« , une adaptation cinématographique du roman à succès de Jandy Nelson du même nom.

Créé par Apple Original Films et A24, « The Sky is Everywhere » suit Lennie Walker, 17 ans, interprété par Grace Kaufman et décrit comme « un prodige musical radieux qui lutte après la perte soudaine de sa sœur aînée Bailey ». Bailey est interprété par Havana Rose Liu.

« Lorsque Joe Fontaine (Jacques Colimon), le nouveau garçon charismatique de l’école, entre dans la vie de Lennie, elle se retrouve attirée par lui, mais sa relation incertaine avec le petit ami dévasté de sa sœur, le calme et séduisant Toby (Pico Alexander), commence à affecter leur amour naissant. Grâce à son imagination vive et viscérale et à son cœur conflictuel, Lennie navigue entre le premier amour et la première perte, apprenant finalement à créer sa propre chanson. »

La réalisatrice Joséphine Decker a parlé du film :

« J’ai toujours voulu faire un film où vous ressentez chaque émotion, où vous riez et pleurez, vous trouvez de la tension et de l’air, vous vous sentez sexy, vous avez peur. J’aime la façon dont le scénario de Jandy combine comédie et tragédie, la façon dont il nous permet d’entrer dans l’embarras ludique et le frisson du premier amour avec la dure réalité de la douleur. Il nous plonge dans l’imagination débridée de Lennie. »

Elle a dû surmonter plusieurs obstacles lors de la réalisation du film, qui a été tourné lors des incendies de 2020 et du début de la pandémie de Covid-19.

« The Sky Is Everywhere » fera ses débuts sur TV+ et dans une sélection de cinémas le 11 février.