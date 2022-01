Au cours de la dernière année, le développeur Kosta Elftheriou a découvert plusieurs applications frauduleuses sur l’App Store, mais cette tendance se poursuit aujourd’hui malgré les affirmations d’Apple.

Pas plus tard qu’hier, Apple a publié un rapport sur les services soulignant que les développeurs ont vendu plus de 260 milliards de dollars de biens et services numériques depuis 2008 sur l’App Store, avec plus de 60 milliards de dollars rien qu’en 2021. L’App Store est sans aucun doute un endroit sûr pour trouver des milliers d’applications, les exceptions ne manquent pas.

Une fois de plus, en effet, Kosta Elftheriou a montré comment Apple est trompée par des développeurs malhonnêtes. Kosta a mis en avant une application appelée « AmpME – Speaker & Music Sync », qui promet d’améliorer le son de votre musique « en la synchronisant GRATUITEMENT avec les téléphones, haut-parleurs Bluetooth, ordinateurs de bureau et ordinateurs portables de tous vos amis ». L’application compte plus de 54 000 avis, avec une note de 4,3 étoiles qui rassurerait tous les utilisateurs.

Le problème commence lorsqu’il s’avère que l’application facture 10 $ par semaine sur un abonnement à renouvellement automatique. Kosta souligne qu’il est très facile de s’inscrire, mais beaucoup plus difficile de se désinscrire. Non seulement cela, mais l’application achète beaucoup de fausses critiques, car il y a des pics élevés de critiques extrêmement positives avec de très longues périodes qui enregistrent peu ou seulement des critiques négatives.

Cette application est disponible sur l’App Store depuis 2018 et Apple ne l’a jamais supprimée, malgré les nombreux « vrais » avis négatifs et les nombreux « faux » avis positifs.