Le mois de mai prochain marquera le troisième anniversaire du lancement par Apple de l’iPod touch de 7e génération. Était-ce le dernier iPod jamais produit par la société ?

Pour le moment, il n’y a aucune rumeur sur un éventuel iPod touch de 8e génération et il est très probable qu’Apple ne sortira pas de nouveaux iPod même d’ici la fin de 2022. Il est donc beaucoup plus probable qu’Apple continuera à prendre en charge la 7e génération de l’iPod touch avec une ou deux versions d’iOS dans les prochaines années, plutôt que de sortir un nouveau modèle.

Le premier iPod touch a été présenté en 2007 comme une sorte d’alternative économique à l’iPhone, avec toutes les fonctions du smartphone à l’exception de la partie téléphone. Si l’iPhone 2G coûtait 499 $, un prix très élevé selon les standards de l’époque, le premier iPod touch était au prix de 299 $.

C’était un grand pas en avant pour la famille iPod, qui en 2007 était encore à son apogée. Les utilisateurs pouvaient prendre des photos, écouter de la musique, naviguer sur le Web en Wi-Fi, écrire des notes. Bref, un lecteur de musique vraiment complet, qui depuis plusieurs années continue d’enregistrer d’excellentes ventes surtout auprès des plus jeunes qui n’ont pas les moyens de s’offrir un iPhone.

Pourtant, au fil des années, l’iPod touch était de plus en plus considéré comme une copie inutile de l’iPhone, car il n’offrait rien de différent, avait plus ou moins la même taille, mais ne pouvait pas profiter des appels téléphoniques ou de la navigation cellulaire. De plus, Apple a commencé à baisser les prix des différents iPhone sortis un an ou deux plus tôt et à proposer des modèles moins chers comme l’iPhone SE, qui a en fait donné le coup de grâce à l’iPod touch.

Aujourd’hui, trois ans après le dernier modèle, Apple ne sortira très probablement pas de nouveaux iPod touch. Cela signifie que le modèle de septième génération pourrait être le dernier iPod jamais commercialisé par la société, sauf surprise.

Et vous, qu’en pensez-vous ?