Logitech a dévoilé la nouvelle gamme de souris Signature M650, composée des modèles Signature M650 sans fil et Signature M650 for Business.

Signature M650 sans fil et Signature M650 for Business sont tous deux disponibles en deux tailles – une standard et une plus grande – et partagent une poignée conçue pour offrir une expérience complète pour tous les besoins.

Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes figurent le défilement SmartWheel, les clics silencieux et un design profilé qui assure une utilisation confortable. A cela s’ajoute une version dédiée aux gauchers. Les deux souris sont également équipées de la technologie SilentTouch, qui réduit le bruit de clic de 90% par rapport à la souris Logitech M185, ce qui la rend idéale pour une utilisation silencieuse même pendant les appels de travail. La connexion sans fil et une batterie qui dure jusqu’à deux ans complètent l’équipement.

Le design de la gamme Signature M650 permet de travailler sans effort pendant plusieurs heures, grâce à une zone spécialement conçue pour le pouce et une poignée en caoutchouc. A cela s’ajoute la possibilité de personnaliser les boutons latéraux avec tous vos raccourcis préférés grâce à Logitech Options+. Disponibles dans les couleurs graphite, rose et blanc cassé, les nouvelles souris sont compatibles avec les systèmes d’exploitation Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS et Android, se connectant aux appareils via Bluetooth Low Energy ou le récepteur USB Logi Bolt.

Les souris de la gamme M650 Signature sont au prix de 44,99 € sur Amazon. La version Signature M650 for Business arrivera dans les semaines à venir.