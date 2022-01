Que c’est la cybersécurité et quand est-elle compromise ?

Une exécution plus rapide des processus commerciaux, une meilleure disponibilité des informations et une communication facile au niveau international – tous ces avantages sont à faire des affaires à l’ère des technologies numériques et Internet développées. Mais les opportunités sont aussi porteuses de responsabilités, il arrive donc que la cybersécurité de l’entreprise qui utilise ces technologies soit mise en danger.

La cybersécurité est la protection des systèmes, des réseaux et des programmes contre les attaques numériques. Extorquer de l’argent aux utilisateurs ou perturber les processus commerciaux normaux est la prochaine étape. De nos jours, elle ne peut pas être considérée isolément des autres types de sécurité, et il est nécessaire de l’aborder de manière approfondie et stratégique. C’est le seul moyen d’identifier et de neutraliser en temps opportun les menaces qui peuvent survenir.

Malgré divers systèmes de protection, la cybersécurité peut encore être compromise. Dans ces cas, on parle de cybercriminalité. La cybercriminalité est un crime commis dans le cyberespace. Cela inclut toutes les actions qui ne sont pas autorisées même dans le monde « réel ». Ce type de détournement de fonds se présente sous plusieurs formes, dont aucune n’est naïve ou sous-estimée. Les formes les plus courantes sont :

Virus / chevaux de Troie – Vous pouvez les identifier par des modifications apportées à votre ordinateur, des fenêtres contextuelles et des messages contextuels, ou des fichiers modifiés ou supprimés.

Spyware/Adware – Les logiciels espions sont utilisés pour surveiller ou “espionner “ vos activités lorsque vous utilisez Internet, et les logiciels publicitaires Installent les fenêtres et les messages qui s’affichent. Ils se produisent généralement ensemble.

Ransomware – une forme légèrement plus grave de cybersécurité compromise, où vous perdez le contrôle de vos informations, et un pirate informatique demande certains fonds pour les récupérer.

Scareware – arnaque d’un utilisateur où il est convaincu que son ordinateur a été attaqué par un virus, et il lui est conseillé d’acheter un programme antivirus qui n’existe pas du tout.

Vol d’identité – se produit souvent comme la prochaine étape pour les cybercriminels après le vol de données (fuite de données ), et la sécurité physique de la personne dont l’identité a été prise peut être compromise. Il est particulièrement fréquent via les réseaux sociaux.

Phishing – Escroqueries par e-mail où les cybercriminels tentent d’obtenir des informations confidentielles telles que des mots de passe, des numéros de compte, des noms d’utilisateur, etc.

Logiciel antivirus pour votre Mac

À mesure que le nombre d’utilisateurs de Mac augmente, le besoin de sécurité et de sûreté augmente également. Par conséquent, de nos jours, il est nécessaire d’avoir un logiciel antivirus qui vous permettra de le faire. Le logiciel antivirus est un élément très important de la protection et contient une protection antimalware solide, une facilité d’utilisation, une vitesse et une efficacité ainsi qu’un grand nombre de fonctionnalités de haute qualité. Protection renforcée contre les formes nouvelles et avancées de logiciels malveillants – logiciels espions, rootkits, vers, chevaux de Troie, ransomware, etc. – et chaque antivirus de cette liste offre une protection contre les logiciels malveillants de première classe contre tous les types de menaces Internet.

De nombreux antivirus contiennent aujourd’hui des fonctionnalités supplémentaires, telles que le pare-feu réseau, le réseau privé virtuel (VPN), le gestionnaire de mots de passe et le contrôle parental (ainsi que bien d’autres choses). Ces fonctionnalités supplémentaires améliorent le système de sécurité intégré de l’appareil. Plus votre appareil est sécurisé, moins vos vos cartes de credit, vos informations de connexion et autres informations sensibles sont vulnérables.

Un logiciel antivirus, une protection intelligente et simple qui vous facilitera chaque étape. Une solution sûre qui vous permettra d’être insouciant.

Pourquoi quelqu’un voudrait-il même prendre nos données privées?

Vos données personnelles peuvent être collectées par différents sites Internet afin d’améliorer les performances du site et de fournir des informations susceptibles de vous intéresser compte tenu de votre âge, lieu de résidence, etc. Si vous connaissez bien les règles de collecte de vos données sur le site et que vous les acceptez, il ne devrait pas y avoir de problèmes majeurs, mais s’il n’est pas clair ce qui sera fait de vos données (si elles seront utilisées à des fins de marketing et à des fins publicitaires et où seront stockées), il est préférable de ne pas divulguer vos données. Si une personne mal intentionnée s’empare de vos données personnelles, elle peut malheureusement les utiliser dans le but de cacher son identité, de vous faire chanter et de diverses autres infractions pénales. Par conséquent, il est préférable de garder le moins possible de vos données accessibles au public, et il est préférable de ne jamais partager votre numéro de carte de crédit/banque avec d’autres en ligne. Les photos que vous publiez, qui vous présentent, sont également vos informations personnelles, alors assurez-vous de faire attention avec qui et comment vous les partagez.

Votre empreinte digitale est un ensemble de différentes activités en ligne allant de vos données personnelles que vous laissez sur les réseaux sociaux et autres sites Web et applications, aux achats par carte de crédit et à l’utilisation d’autres appareils électroniques sous votre nom et prénom, il est donc presque impossible de la supprimer complètement. votre numérique une empreinte qui a déjà été créée.

Comment exposer les faux profils et que faire si quelqu’un pirate notre profil?

La personne derrière le faux profil veut rester anonyme, ce qui est le but de la création d’un faux profil, et évite de commenter d’autres publications et d’aimer les publications. Les faux profils deviennent principalement des chansons et des images trouvées sur Internet qui ont peu à voir avec la personne et n’ont généralement aucune interaction avec les autres sur le profil visible. La chose la plus importante est de vérifier qui sont vos amis de profil et si vous avez des amis communs et si vos amis ont entendu parler de cette personne. De plus, réfléchissez toujours à deux fois avant d’accepter quelqu’un comme ami et de le laisser entrer dans votre monde.