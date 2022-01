Apple a récemment annoncé l’arrivée de la troisième saison de The Morning Show, l’une des premières et des plus populaires séries disponibles d’Apple TV+.

The Morning Show est l’une des séries les plus réussies sur TV+, grâce à un casting de premier ordre et un scénario toujours convaincant et réaliste. Billy Crudup a remporté un Emmy pour son second rôle, tandis que Julianna Margulies et Hasan Minhaj ont rejoint le casting pour la deuxième saison, disponible le 17 septembre.

La série met en vedette Jennifer Aniston (Alex Levy) et Reese Witherspoon (Bradley Jackson) dans les rôles principaux, en tant qu’hôtes sur une chaîne d’information nationale. Dans la première saison, l’histoire tournait autour d’allégations de harcèlement sexuel présumé contre Mitch Kessler, un autre animateur de l’émission interprétée par Steve Carell. La saison 2 reprend là où la première s’est terminée, avec Levy et Jackson combattant le sexisme aux plus hauts niveaux de l’organisation.

Maintenant, Apple a annoncé que la troisième saison de The Morning Show est en préparation et sera disponible d’ici la fin de 2022.