L’Apple TV+, disponible depuis plus d’un an maintenant, pourrait bientôt tourner son regard vers le monde du sport. Le baseball MLB pourrait être le premier contenu sportif de haut niveau à arriver sur la plate-forme d’Apple.

La Major League Baseball, ou la plus haute ligue professionnelle américaine de baseball, pourrait bientôt arriver sur TV+. Comme l’a révélé le New York Post, la firme de Cupertino semble plus que disposée à récupérer les droits de diffusion de certains matchs de la MLB. La société pourrait inclure des correspondances dans l’abonnement Apple TV+, très probablement sous la forme d’un forfait payant supplémentaire.

Pour le moment, il y a encore peu de détails à ce sujet. Cependant, on pense que le paquet de matchs en cours de négociation est celui relatif aux matchs en semaine, jusqu’à récemment détenu par ESPN. Une première étape importante dans le monde du sport qui pourrait, selon toute probabilité, ne pas concerner notre pays étant donné la faible popularité de ce sport en Italie et les limitations régionales des droits eux-mêmes.

Pour le moment, étant donné l’absence presque totale de détails, il suffit d’attendre que la situation évolue. Apple pourrait ainsi commencer à diffuser les événements dès la saison prochaine.