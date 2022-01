Un utilisateur a trouvé un moyen de rejoindre les appels FaceTime depuis son téléviseur à l’aide d’une Xbox, une fonctionnalité curieusement pas encore disponible sur Apple TV.

Tel que rapporté par MacRumors, l’utilisateur u/JavonTEvans a expliqué sur Reddit comment passer des appels FaceTime sur votre téléviseur à l’aide d’une Xbox. La configuration simple utilisée par Javon implique l’utilisation d’une webcam Logitech C930 connectée à une Xbox Series S. Pour rejoindre un appel FaceTime, ouvrez simplement Microsoft Edge sur la Xbox, connectez-vous à votre fournisseur de messagerie et ouvrez un e-mail avec un lien FaceTime reçu d’un autre utilisateur .

La configuration est théoriquement possible à partir de n’importe quel appareil avec Google Chrome ou Microsoft Edge installé grâce aux liens FaceTime‌, une nouveauté introduite par Apple avec iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey qui permet à ceux qui n’ont pas d’appareils Apple de rejoindre facilement les appels‌, sans avoir besoin d’un application dédiée.

Il est curieux de noter que l’Apple TV n’a pas d’application FaceTime et n’a même pas de navigateur intégré qui vous permet de rejoindre les appels FaceTime via un lien. La seule option disponible pour les utilisateurs ‌Apple TV‌ est de passer un appel ‌FaceTime‌ sur AirPlay à partir d’un autre appareil tel que l’iPhone et l’iPad, mais le flux vidéo sera toujours transmis par la caméra de l’appareil hôte.