L’une des nouvelles fonctionnalités majeures d’iCloud est Private Relay, qui met en place un tunnel crypté de type VPN pour tout le trafic iPhone et iPad via Safari. Certains opérateurs européens se sont opposés au lancement de cette fonctionnalité.

iCloud Private Relay est actuellement disponible en version bêta sur iOS 15, Apple expliquant à plusieurs reprises les détails de cette fonctionnalité. Plus précisément, Private Relay empêche les sociétés tierces de déterminer les habitudes de navigation sur le Web.

Normalement, lorsqu’un utilisateur navigue sur le Web, les informations de base sur son trafic Web, telles que l’adresse IP et les enregistrements DNS, peuvent être consultées par les fournisseurs de réseau et les sites Web qu’ils visitent. Un utilisateur peut ensuite être ciblé par des publicités et des campagnes marketing indésirables ou combiner ses données avec des données supplémentaires et les vendre à d’autres entreprises. Cette fonctionnalité empêche tout type de partage de données.

Comment ? iCloud Private Relay envoie les demandes de navigation d’un utilisateur via deux relais Internet distincts afin qu’aucune entité ne puisse combiner l’activité de navigation en informations de profil détaillées.

Certains opérateurs européens comme Vodafone, Telefonica et T-Mobile ont récemment signé une lettre ouverte exprimant leur opposition au lancement de cette fonctionnalité.

La lettre précise que Private Relay empêche les réseaux et les serveurs d’accéder aux « données et métadonnées vitales du réseau » et qu’il aura des « conséquences importantes, portant atteinte à la souveraineté numérique européenne ». Les opérateurs affirment que cette fonction affectera également « la capacité des opérateurs individuels à gérer efficacement les réseaux de télécommunications ».

En fait, il n’est pas clair pourquoi les entreprises s’opposent à Private Relay, alors que les services VPN génériques sont largement disponibles depuis des années et remplissent pratiquement les mêmes fonctions. La critique est peut-être liée au fait que Private Relay est beaucoup plus accessible et plus facile à configurer, car il s’agit d’une fonctionnalité intégrée à iOS 15 qui ne nécessite pas beaucoup de configuration pour ceux qui ont un abonnement iCloud payant.

Dans iOS 15.2, Private Relay est désactivé par défaut, mais Apple a déclaré qu’il serait activé en standard une fois que la fonctionnalité quitterait les tests bêta.